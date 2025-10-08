Αθήνα, 16°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
17.0° 14.9°
3 BF
61%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
15.0° 13.2°
5 BF
62%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
15°C
14.9° 14.0°
1 BF
55%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
1 BF
66%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
2 BF
82%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.8° 14.8°
2 BF
62%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
9°C
9.4° 9.4°
3 BF
62%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
14°C
14.1° 14.1°
2 BF
69%
Ηράκλειο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
17.5° 15.8°
1 BF
67%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 12.9°
2 BF
74%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
0 BF
67%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.8° 18.8°
6 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
59%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
3 BF
58%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.6° 14.5°
1 BF
56%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
18.8° 17.1°
1 BF
80%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.8° 15.5°
2 BF
55%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
14.9° 12.3°
2 BF
66%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
14°C
13.6° 13.6°
3 BF
68%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
10.7° 10.7°
2 BF
71%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου, 2025
χειροπέδες
Φωτογραφία αρχείου | © Kelpfish | Dreamstime.com

Συνελήφθη 32χρονος στη Μυτιλήνη για τρομοκρατία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr

Συνελήφθη, χθες (Τρίτη, 7 Οκτωβρίου) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, 32χρονος Τούρκος, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol για τα αδικήματα της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών.

Ο 32χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης κατά την αναχώρηση του με πτήση προς Αθήνα, όταν οι αστυνομικοί έλεγξαν τα στοιχεία του διαπιστώνοντας ότι εις βάρος του εκκρεμούσε το διεθνές ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έφτασε στη Μυτιλήνη από το εξωτερικό με σκοπό να αγοράσει σπίτι στη Λέσβο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Συνελήφθη 32χρονος στη Μυτιλήνη για τρομοκρατία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual