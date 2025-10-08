Συνελήφθη 32χρονος στη Μυτιλήνη για τρομοκρατία

Συνελήφθη, χθες (Τρίτη, 7 Οκτωβρίου) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, 32χρονος Τούρκος, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol για τα αδικήματα της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών.

Ο 32χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης κατά την αναχώρηση του με πτήση προς Αθήνα, όταν οι αστυνομικοί έλεγξαν τα στοιχεία του διαπιστώνοντας ότι εις βάρος του εκκρεμούσε το διεθνές ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έφτασε στη Μυτιλήνη από το εξωτερικό με σκοπό να αγοράσει σπίτι στη Λέσβο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.