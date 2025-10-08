Τι ψάχνουν μετά την μεγάλη έκρηξη στη ντισκοτέκ «Jacky O»

Μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία προκάλεσε η χθεσινοβραδινή έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε έξω από τη δημοφιλή ντισκοτέκ «Jacky Ο» στα Ιλίσια.

Οι αρχές έχουν βάλει στο επίκεντρο βιντεοληπτικό υλικό, ενώ μαρτυρίες περίοικων κάνουν λόγο για τρία με τέσσερα άτομα που φέρονται να κινήθηκαν ύποπτα λίγο πριν από την έκρηξη.

Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που έφερε την κατάρρευση της πρόσοψης του καταστήματος, ενώ σημειώθηκαν και σοβαρές υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, στο Action 24, τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τις αρχές να μην αποκλείουν κανένα σενάριο.

Η ίδια σημείωσε πως η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν, ενώ πρόσθεσε πως τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τον εκρηκτικό μηχανισμό προκάλεσαν έκρηξη μεγάλης ισχύος.