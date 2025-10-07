Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στα Ιλίσια μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε ατάστημα νυχτερινής διασκέδασης στη συμβολή των οδών Γεωργίου Σισίνη και Χατζηγιάννη Μέξη.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πυροτεχνουργοί μετέβησαν στο σημείο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το κατάστημα ήταν κλειστό την ώρα του περιστατικού και έτσι σε αυτό δε βρίσκονταν πελάτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, υπάρχουν πάντως μαρτυρίες ότι μπορεί να τοποθετήθηκε στο κατάστημα εκρηκτικός μηχναισμός. Ωστόσο τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας και ειδικά συνεργεία εξετάζουν τα υπολείμματα που εντοπίστηκαν στο σημείο της έκρηξης, προκειμένου να διακριβωθεί ποιος την προκάλεσε.

