Στη φυλακή ο 25χρονος που τραυμάτισε οδηγό στην Ιερά Οδό

Ο διανομέας παραδέχθηκε τη πράξη του, αναφέροντας ότι ο οδηγός έβρισε συγγενή του

Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος διανομέας για το αιματηρό επεισόδιο που προκάλεσε με οδηγό στην Ιερά Οδό, την περασμένη Παρασκευή. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αποδέχθηκε την πράξη που του αποδόθηκε υποστηρίζοντας πως χτύπησε τον οδηγό με κλειδί καθώς έβρισε τη μητέρα του και βγήκε εκτός ελέγχου.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για τα πλημμελήματα παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και εξύβρισης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με τον 25χρονο να παραδίδεται στο Α.Τ. Περιστερίου το αμέσως επόμενο βράδυ.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο δράστης είναι γνώριμος στις αστυνομικές αρχές καθώς έχει συλληφθεί στο παρελθόν 19 φορές για ποινικά αδικήματα. Από το 2018 έως σήμερα ο 25χρονος φέρεται να έχει συλληφθεί μεταξύ άλλων για σωματικές βλάβες, αρπαγή ανηλίκου, ληστεία, ναρκωτικά.