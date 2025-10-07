Στη φυλακή ο 25χρονος που τραυμάτισε οδηγό στην Ιερά Οδό

Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος διανομέας για το αιματηρό επεισόδιο που προκάλεσε με οδηγό στην Ιερά Οδό, την περασμένη Παρασκευή. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αποδέχθηκε την πράξη που του αποδόθηκε υποστηρίζοντας πως χτύπησε τον οδηγό με κλειδί καθώς έβρισε τη μητέρα του και βγήκε εκτός ελέγχου.
Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για τα πλημμελήματα παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και εξύβρισης.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με τον 25χρονο να παραδίδεται στο Α.Τ. Περιστερίου το αμέσως επόμενο βράδυ.
Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο δράστης είναι γνώριμος στις αστυνομικές αρχές καθώς έχει συλληφθεί στο παρελθόν 19 φορές για ποινικά αδικήματα. Από το 2018 έως σήμερα ο 25χρονος φέρεται να έχει συλληφθεί μεταξύ άλλων για σωματικές βλάβες, αρπαγή ανηλίκου, ληστεία, ναρκωτικά.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας