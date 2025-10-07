Σε εξέλιξη επιχείρηση για εξάρθρωση κυκλώματος «δουλεμπορίας» σε όλη την Ελλάδα

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους.
Κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητες ναρκωτικών, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 170 προσαγωγές και 12 συλλήψεις. Από αυτές, έξι αφορούν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό της στέλεχος, ενώ άλλες έξι συλλήψεις έγιναν για διάφορα άλλα αδικήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ως κύρια δραστηριότητα την οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση ανθρώπων από το Νεπάλ που είχαν έρθει στη χώρα για να εργαστούν.
Εκμετάλλευση στα όρια της δουλεμπορίας
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να παρακρατούσε μισθούς και να ανάγκαζε τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε άλλες εργασίες από αυτές που είχαν συμφωνήσει.
Επιπλέον, φέρεται να τους «έδιναν» σε άλλους εργοδότες, χωρίς οι ίδιοι να έχουν εργασιακά δικαιώματα ή να μπορούν να μιλήσουν.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας