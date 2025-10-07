Σε εξέλιξη επιχείρηση για εξάρθρωση κυκλώματος «δουλεμπορίας» σε όλη την Ελλάδα

Τουλάχιστον 170 προσαγωγές και 12 συλλήψεις • Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εκμεταλλευόταν στα όρια της δουλεμπορίας εργαζόμενους από το Νεπάλ • Οι απάνθρωπες πρακτικές.

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους.

Κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητες ναρκωτικών, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 170 προσαγωγές και 12 συλλήψεις. Από αυτές, έξι αφορούν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό της στέλεχος, ενώ άλλες έξι συλλήψεις έγιναν για διάφορα άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ως κύρια δραστηριότητα την οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση ανθρώπων από το Νεπάλ που είχαν έρθει στη χώρα για να εργαστούν.

Εκμετάλλευση στα όρια της δουλεμπορίας

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να παρακρατούσε μισθούς και να ανάγκαζε τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε άλλες εργασίες από αυτές που είχαν συμφωνήσει.

Επιπλέον, φέρεται να τους «έδιναν» σε άλλους εργοδότες, χωρίς οι ίδιοι να έχουν εργασιακά δικαιώματα ή να μπορούν να μιλήσουν.