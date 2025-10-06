«Χτενίζουν» τη Μεσσηνία για τον δράστη του διπλού φονικού

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να απλώνεται πάνω από την υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας η οποία διαπράχθηκε την Κυριακή το βράδυ σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα Μεσσηνίας. Οι αστυνομικές αρχές προχωρούν σε εντατικές έρευνες, καθώς δεν έχει ακόμα εντοπιστεί ούτε καν ταυτοποιηθεί, ο δράστης του φονικού. Δεν έχει μάλιστα εντοπιστεί, ούτε και το δίκυκλο με το οποίο έφτασε στον τόπο του εγκλήματος. Στις έρευνες συμμετέχουν στελέχη της Ασφάλειας Καλαμάτας αλλά και αστυνομικών υπηρεσιών της Αθήνας.

Ο άνδρας -νεαρής ηλικίας σύμφωνα με μάρτυρες- διέφυγε αμέσως μετά το έγκλημα, και η έρευνα συναντά προς το παρόν αρκετά εμπόδια, καθώς δεν υπάρχει αρκετό οπτικό υλικό από κοντινές κάμερες και η περιοχή είναι σχετικά δύσκολη για διερεύνηση, καθότι αραιοκατοικημένη. Έτσι τα στελέχη της ΕΛΑΣ προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οποιοδήποτε μεγάλο και μικρό στοιχείο, όπως π.χ. ένα ίχνος ή μια λακούβα από διέλευση δικύκλου. Κρισιμότερο όλων ήταν το χρονικό διάστημα μέχρι και τον αποκλεισμό της περιοχής από τις αρχές, καθώς σε αυτό το χρόνο θεωρητικά ο δράστης θα μπορούσε οδικά να έχει διαφύγει πολύ μακριά από τη Μεσσηνία - αν ανέπτυσσε ταχύτητα θα μπορούσε να έχει φτάσει ακόμα και στην Αθήνα.

Κάποιοι από τους μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο άνδρας έδρασε από μόνος του χωρίς συνεργό, και οι αστυνομικές αρχές πλέον έχουν βεβαιωθεί ότι η θανάτωση ήταν ο εξαρχής τεθειμένος στόχος για τον οποίο μετέβη στο κάμπινγκ. Από τον τρόπο με τον οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα, φαίνεται να προκύπτει μένος του δράστη κατά του ενός από τα θύματα -του 70χρονου αρχιτέκτονα μηχανικού και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ- ή εν πάση περιπτώσει διάθεση επίθεσης ή εκδίκησης.

Ανάμεσα στα άλλα, εξετάζουν το ενδεχόμενο, ο δράστης και ο 70χρονοςνα είχαν μεταξύ τους οικονομικές ή άλλες προσωπικές διαφορές. Πάντως όσον αφορά τον 70χρονο η τοπική κοινωνία δεν έχει αναφέρει για εκείνον κάποιο στοιχείο το οποίο να θα μπορούσε υποθετικά να οδηγήσει σε τέτοιο «ξεκαθάρισμα» -π.χ. οικονομικά χρέη- . Ήταν επιχειρηματίας επιφανής και γνωστός στην ευρύτερη περιοχή.