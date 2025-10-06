Συνελήφθη ο 46χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε 44χρονο αναβάτη πατινιού

Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε, σκότωσε και εγκατέλειψε έναν 44χρονο που κινούνταν με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 46χρονο που έχει παραδεχθεί την εμπλοκή του στο συμβάν.
Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης, όπου ο 46χρονος οδηγώντας μηχανή, παρέσυρε τον 44χρονο αναβάτη του πατινιού και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.
Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου και κατέληξε.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας