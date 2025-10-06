Συνελήφθη ο 46χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε 44χρονο αναβάτη πατινιού

Το αιματηρό περιστατικό είχε σημειωθεί πριν τέσσερις μέρες στην Πέτρου Ράλλη.

Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε, σκότωσε και εγκατέλειψε έναν 44χρονο που κινούνταν με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 46χρονο που έχει παραδεχθεί την εμπλοκή του στο συμβάν.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης, όπου ο 46χρονος οδηγώντας μηχανή, παρέσυρε τον 44χρονο αναβάτη του πατινιού και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου και κατέληξε.