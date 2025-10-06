Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.9° 20.2°
2 BF
78%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.9° 17.5°
3 BF
86%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
22.0° 21.6°
3 BF
73%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
68%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
21.9° 21.9°
4 BF
73%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
17°C
16.8° 16.8°
1 BF
78%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
18.4° 18.4°
2 BF
59%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.2° 21.2°
2 BF
84%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.8° 26.1°
3 BF
42%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.7°
4 BF
58%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
5 BF
69%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.4°
2 BF
78%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
4 BF
88%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
64%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.3° 22.3°
2 BF
76%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.3° 23.8°
3 BF
63%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
22.7° 21.8°
2 BF
56%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
20.3° 17.7°
2 BF
82%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.4° 18.4°
2 BF
82%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.4° 17.4°
0 BF
61%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
Astynomia_1020
EUROKINISSI

Συνελήφθη ο 46χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε 44χρονο αναβάτη πατινιού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Το αιματηρό περιστατικό είχε σημειωθεί πριν τέσσερις μέρες στην Πέτρου Ράλλη.

Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε, σκότωσε και εγκατέλειψε έναν 44χρονο που κινούνταν με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 46χρονο που έχει παραδεχθεί την εμπλοκή του στο συμβάν.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης, όπου ο 46χρονος οδηγώντας μηχανή, παρέσυρε τον 44χρονο αναβάτη του πατινιού και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου και κατέληξε.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Συνελήφθη ο 46χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε 44χρονο αναβάτη πατινιού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual