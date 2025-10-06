Πώς έγινε το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Ο δράστης φέρεται να είχε επιτεθεί ξανά στο θύμα • Σε εξέλιξη οι έρευνες, ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του νεαρού.

Σοκ στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει η διπλή ανθρωποκτονία που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ με πολλούς παραθεριστές στην περιοχή της Φοινικούντας, στη Μεσσηνία.

Θύματα του διπλού φονικού είναι ο 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ένας εργαζόμενος ηλικίας 50-55 ετών. Ο δράστης του άγριου εγκλήματος είναι άτομο νεαρής ηλικίας, πιθανόν ανήλικος, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης φαίνεται να μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και ρώτησε τον ιδιοκτήτη και τον εργαζόμενο που βρίσκονταν εκεί εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.

Στην άρνησή τους, φαίνεται να έβγαλε το όπλο και να τους πυροβόλησε, πιθανόν με καραμπίνα. Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.

Δράστης και θύμα φαίνεται πως γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν λίγο καιρό, είχε συμβεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους. Τότε ο 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, είχε δεχτεί βολή αεροβόλου στο πρόσωπο, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.

Ο 70χρονος μάλιστα λέγεται ότι είχε πάει στην Αστυνομία και είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε πυροβολισμό αλλά στις ερωτήσεις των αστυνομικών απαντούσε ότι δεν έχει διαφορές με κανέναν. Όπως είχε πει στις Αρχές, στις αρχές Σεπτεμβρίου δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άτομο, πιθανόν με αεροβόλο πιστόλι, το οποίο του του προκάλεσε τραυματισμό στο κεφάλι.

Ανθρωποκυνηγητό

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνία ερευνούν εάν αυτά τα περιστατικά συνδέονται και συλλέγουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη του διπλού εγκλήματος.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στη γύρω περιοχή και στα πιθανά ίχνη διαφυγής του.