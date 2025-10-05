Καταγγελία 60χρονης για απόπειρα βιασμού έξω από το σπίτι της

Σοκ προκαλεί η καταγγελία 60χρονης γυναίκας για απόπειρα βιασμού σε βάρος της, το απόγευμα της Παρασκευής, έξω από το σπίτι της στην Αργυρούπολη.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος την πλησίασε, της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο οδόστρωμα, επιχειρώντας να τη βιάσει.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η ίδια κατάφερε να τον απωθήσει, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η γυναίκα μετέβη αμέσως στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και υπέβαλε καταγγελία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
