Καταγγελία 60χρονης για απόπειρα βιασμού έξω από το σπίτι της

Μία γυναίκα από την Αργυρούπολη προχώρησε σε καταγγελία περιγράφοντας στις αρχές την επίθεση που δέχτηκε από νεαρό άνδρα, απογευματινές ώρες.

Σοκ προκαλεί η καταγγελία 60χρονης γυναίκας για απόπειρα βιασμού σε βάρος της, το απόγευμα της Παρασκευής, έξω από το σπίτι της στην Αργυρούπολη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος την πλησίασε, της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο οδόστρωμα, επιχειρώντας να τη βιάσει.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η ίδια κατάφερε να τον απωθήσει, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η γυναίκα μετέβη αμέσως στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και υπέβαλε καταγγελία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.