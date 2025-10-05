Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.3° 20.6°
3 BF
52%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.0° 16.5°
1 BF
42%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
20°C
21.0° 19.9°
2 BF
57%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
72%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
72%
Βέροια
Αίθριος καιρός
18°C
17.6° 17.6°
1 BF
57%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
34%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.2° 19.2°
1 BF
70%
Ηράκλειο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
21.8° 20.5°
2 BF
56%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 19.9°
3 BF
51%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
52%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.7°
2 BF
64%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
68%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
35%
Λαμία
Αίθριος καιρός
18°C
21.2° 18.4°
1 BF
68%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
22°C
22.1° 21.8°
3 BF
64%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.2°
3 BF
30%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 16.3°
2 BF
73%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.0° 16.4°
2 BF
70%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
54%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 05 Οκτωβρίου, 2025
viasmoi kakopoiisi emfyli via
© Dreamstime.com

Καταγγελία 60χρονης για απόπειρα βιασμού έξω από το σπίτι της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Μία γυναίκα από την Αργυρούπολη προχώρησε σε καταγγελία περιγράφοντας στις αρχές την επίθεση που δέχτηκε από νεαρό άνδρα, απογευματινές ώρες.

Σοκ προκαλεί η καταγγελία 60χρονης γυναίκας για απόπειρα βιασμού σε βάρος της, το απόγευμα της Παρασκευής, έξω από το σπίτι της στην Αργυρούπολη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος την πλησίασε, της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο οδόστρωμα, επιχειρώντας να τη βιάσει.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η ίδια κατάφερε να τον απωθήσει, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η γυναίκα μετέβη αμέσως στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και υπέβαλε καταγγελία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Καταγγελία 60χρονης για απόπειρα βιασμού έξω από το σπίτι της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual