Σάββατο, 04 Οκτωβρίου, 2025
astynomia
φωτογραφία αρχείου | eurokinissi

Βίαιο επεισόδιο με δύο τραυματίες στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn. gr

Επεισόδιο με δύο τραυματίες νεαρής ηλικίας ερευνά η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις πέντε τα ξημερώματα στην περιοχή των Λαδάδικων, απ' όπου παρέλαβε 19χρονο που έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο.

Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε και δεύτερος νεαρός- ένας 20χρονος- που ήταν χτυπημένος στο κεφάλι.

Τόσο ο 19χρονος όσο κι ο 20χρονος διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ από την αστυνομία ερευνάται τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασής τους στην περιοχή.

Την έρευνα ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.
 

