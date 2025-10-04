Βίαιο επεισόδιο με δύο τραυματίες στη Θεσσαλονίκη

Επεισόδιο με δύο τραυματίες νεαρής ηλικίας ερευνά η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.
Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις πέντε τα ξημερώματα στην περιοχή των Λαδάδικων, απ' όπου παρέλαβε 19χρονο που έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο.
Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε και δεύτερος νεαρός- ένας 20χρονος- που ήταν χτυπημένος στο κεφάλι.
Τόσο ο 19χρονος όσο κι ο 20χρονος διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ από την αστυνομία ερευνάται τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασής τους στην περιοχή.
Την έρευνα ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας