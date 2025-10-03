Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.2° 20.0°
3 BF
54%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
14.1° 12.2°
4 BF
59%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
18.0° 12.7°
4 BF
70%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
62%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
94%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
14°C
13.7° 13.7°
0 BF
71%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
9°C
8.7° 8.7°
2 BF
74%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
16.3° 16.3°
3 BF
70%
Ηράκλειο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
25.2° 22.7°
4 BF
53%
Μυτιλήνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
20°C
20.0° 19.9°
3 BF
81%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
3 BF
53%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.7° 18.7°
1 BF
68%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
4 BF
67%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
55%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 17.8°
3 BF
47%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
24.3° 23.8°
3 BF
77%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
22°C
21.6° 21.6°
4 BF
35%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
16.3° 13.8°
3 BF
83%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
12°C
12.0° 12.0°
3 BF
88%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
10.2° 10.2°
0 BF
73%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2025
ΕΚΑΒ
Φωτογραφία αρχείου | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Νεκρός άνδρας στην Πάρο, τον εντόπισε ο εργοδότης του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn. gr

Νεκρός βρέθηκε στην Πάρο σήμερα το πρωί ένας άνδρας Αφγανικής καταγωγής. Τον άνδρα εντόπισε μέσα στο σπίτι στο οποίο διέμενε, ο εργοδότης του ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου και οι αρχές ξεκινούν έρευνες για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν ηλεκτρολόγος και έμενε μόνος στο σπίτι. Το πρωί θα πήγαινε για δουλειά, αλλά δεν εμφανίστηκε κι έτσι ο εργοδότης του τον αναζήτησε στο σπίτι, όπου τον βρήκε νεκρό. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νεκρός άνδρας στην Πάρο, τον εντόπισε ο εργοδότης του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual