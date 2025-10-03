Νεκρός άνδρας στην Πάρο, τον εντόπισε ο εργοδότης του

Νεκρός βρέθηκε στην Πάρο σήμερα το πρωί ένας άνδρας Αφγανικής καταγωγής. Τον άνδρα εντόπισε μέσα στο σπίτι στο οποίο διέμενε, ο εργοδότης του ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου και οι αρχές ξεκινούν έρευνες για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν ηλεκτρολόγος και έμενε μόνος στο σπίτι. Το πρωί θα πήγαινε για δουλειά, αλλά δεν εμφανίστηκε κι έτσι ο εργοδότης του τον αναζήτησε στο σπίτι, όπου τον βρήκε νεκρό.