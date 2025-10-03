Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.3° 17.3°
3 BF
65%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
8°C
9.0° 7.0°
4 BF
77%
Πάτρα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
14.0° 13.3°
4 BF
68%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
9°C
8.9° 8.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
94%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
9°C
8.7° 8.7°
1 BF
94%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
3°C
3.4° 3.4°
4 BF
87%
Αγρίνιο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.0° 14.0°
2 BF
86%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.6° 21.6°
3 BF
60%
Μυτιλήνη
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
18°C
18.9° 17.7°
3 BF
90%
Ερμούπολη
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
73%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.7° 15.7°
1 BF
77%
Κεφαλονιά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
3 BF
67%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
9°C
8.9° 8.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αίθριος καιρός
16°C
16.0° 14.0°
3 BF
58%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
21.8° 20.4°
2 BF
93%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.2° 16.8°
2 BF
51%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
13°C
15.3° 12.7°
2 BF
93%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
10°C
9.9° 9.9°
2 BF
82%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
6°C
5.7° 5.7°
2 BF
95%
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2025
Αστυνομία
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια, ένας τραυματίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, δύο άτομα φαίνεται να άνοιξαν πυρ και να τραυμάτισαν στον ώμο έναν άνδρα ο οποίος κινούνταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου.

Το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης.

