Πυροβολισμοί στην Ομόνοια, ένας τραυματίας

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, δύο άτομα φαίνεται να άνοιξαν πυρ και να τραυμάτισαν στον ώμο έναν άνδρα ο οποίος κινούνταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου.

Το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης.