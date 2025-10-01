Κοβέσι: Δημόσιοι υπάλληλοι συμμετείχαν σε τεράστια απάτη στα ελληνικά τελωνεία

Το τεράστιο κύκλωμα που δρούσε μέσω Ελλάδας και τα σοβαρά ερωτήματα για τους ελέγχους στα τελωνεία.

Αποκαλυπτικές δηλώσεις για κύκλωμα εκτεταμένης διαφθοράς που δρούσε μέσω του λιμανιού της Πειραιά, έκανε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι.

Ειδικότερα, πρόκειται για οργανωμένο δίκτυο απάτης, με εισαγωγές από την Κίνα μέσω της Ελλάδας (και το οποίο εκτείνεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες), που αποσκοπούσε στην αποφυγή δασμών και ΦΠΑ, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, σε έλεγχο που έγινε στα μέσα του έτους, κατασχέθηκαν 3 εκατ. ευρώ σε μετρητά από το γραφείο και το σπίτι εκτελωνιστή, με την Κοβέσι να τονίζει: «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά... υπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι που τους βοήθησαν, γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να θέσεις σε εφαρμογή αυτό το τεράστιο σχέδιο».

Σε κάθε περίπτωση, δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια των ελέγχων στα ελληνικά τελωνεία και τα λιμάνια, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι η εν λόγω υπόθεση αποτελεί απλώς την κορυφή του παγόβουνου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαία εισαγγελέα, η απάτη εκτεινόταν σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, με συνολικές ζημίες ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Όπως τονίζει, η έρευνα αναδεικνύει «μαζική» εγκληματική προσπάθεια αποφυγής φόρων και δασμών.

Ειδικότερα, σύμφωνα σχετικό δημοσίευμα των Financial Times, αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο λιμάνι του Πειραιά τον περασμένο Ιούνιο, κατά την οποία κατασχέθηκαν 2,7 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά στο γραφείο ενός εκτελωνιστή και άλλα 300.000 ευρώ στο σπίτι του

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) απήγγειλε τον περασμένο μήνα κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις εκτελωνιστές, ύποπτους για συμμετοχή σε κύκλωμα εισαγωγής αγαθών από την Κίνα, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ παράλληλα παρέκαμψαν τελωνειακές πληρωμές και φόρους.

Αριθμοί που... ζαλίζουν

Συνολικά κατασχέθηκαν 4,78 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά, ενώ 5,4 εκατομμυρίων ευρώ είχαν δεσμευτεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα. Συνολικά, 5,8 εκατομμύρια ευρώ κατασχέθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν επίσης ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και περισσότερα από 2.400 εμπορευματοκιβώτια αξίας περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ΕΕ μέχρι σήμερα», δήλωσε χαρακτηρισικά η Κοβέσι.

Η EPPO εκτιμά ότι οι συνολικές απώλειες σε δασμούς και ΦΠΑ ανέρχονται σε περισσότερα από 800 εκατομμύρια ευρώ. «Το οργανωμένο έγκλημα αυξάνεται και γίνεται ισχυρότερο εξαπατώντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς», τόνισε επίσης η Κοβέσι.

Η Ευρωπαία εισαγγελέας τονίζει ότι η απάτη στον ΦΠΑ έχει γίνει «η πιο ελκυστική» εγκληματική δραστηριότητα στην ΕΕ, συχνά συμβαδίζοντας με την απάτη στους τελωνειακούς δασμούς. «Οι απάτες στον ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των εκτιμώμενων ζημιών σε αυτό που ερευνούμε», είπε, προσθέτοντας ότι η απάτη στον ΦΠΑ κοστίζει στην ΕΕ περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Σημείωσε επίσης ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονταν στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην Ελλάδα.

Η έρευνα πυροδοτήθηκε από δύο μικρότερες υποθέσεις που αφορούσαν την ακατάλληλη αποκάλυψη αποστολών ηλεκτρικών ποδηλάτων και υφασμάτων στον Πειραιά και το ιταλικό λιμάνι του Μπάρι. «Εισήγαγαν ηλεκτρικά ποδήλατα. Αλλά στην πραγματικότητα, τα δήλωναν ως αλυσίδες ή ελαστικά», δήλωσε η Κοβέσι, προσθέτοντας ότι αυτό επέτρεψε στις εγκληματικές ομάδες να αποφύγουν τους φόρους και να αποκομίσουν «παράνομο κέρδος».

Η κορυφή του παγόβουνου

Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 λανθασμένες τελωνειακές δηλώσεις, δήλωσε η Κοβέσι. Όπως υπογράμμισε, οι τελωνειακές αρχές δεν είδαν τα προειδοποιητικά σημάδια στις τελωνειακές δηλώσεις, παρόλο που υπήρχαν «τεράστιες κόκκινες σημαίες». Υποστήριξε επίσης ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι «δεν έκαναν αυτούς τους ελέγχους επειδή μερικές φορές δωροδοκούνται».

Τρεις αξιωματούχοι με άμεση γνώση των όσων γίνονται στα τελωνεία στο λιμάνι του Πειραιά, τονίζουν ότι η εν λόγω υπόθεση απάτης είναι «απλώς η κορυφή του παγόβουνου», σημειώνοντας την έλλειψη αυτοματοποιημένων συστημάτων σάρωσης, ικανών να ελέγχουν σωστά τις εισερχόμενες αποστολές. Περίπου 5,1 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια φτάνουν στον Πειραιά κάθε χρόνο.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευα, το λιμάνι του Πειραιά ανήκει κυρίως σε θυγατρική της Cosco, του κινεζικού κρατικού ναυτιλιακού ομίλου. Η Cosco δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει «μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη», αλλά πρόσθεσε ότι «συνεχίζει να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των ελληνικών αρχών».