Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς στον Άγιο Στέφανο

Ακόμη ένα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στη χώρα μας, καθώς ένας 38χρονος στον Άγιο Στέφανο δέχτηκε επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 06:30 ειδοποιήθηκαν οι Αρχές για τον τραυματισμό του εν λόγω άνδρα, ο οποίος έχει μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό.
Αστυνομικοί έλαβαν μια πρώτη κατάθεση από τον τραυματία, ο οποίος ισχυρίστηκε πως σε ανύποπτο χρόνο ένιωσε ένα κάψιμο στο πόδι και στη μέση.
Στο σημείο που έλαβε χώρα το περιστατικό οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες.
