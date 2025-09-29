Κρατούμενος μετανάστης βρέθηκε κρεμασμένος σε κρατητήριο της ΓΑΔΑ

Τη Δευτέρα και ώρα 17.30 εντός χώρου των κρατητηρίων της ΓΑΔΑ εντοπίστηκε από τον αξιωματικό υπηρεσίας και τον σκοπό κρατητηρίων, μετανάστης κρατούμενος απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόγχο κατασκευασμένο από τη ζακέτα του.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ανέφερε ότι οι αστυνομικοί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ότι του εφήρμοσαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Σημείωνε εξάλλου ότι περίπου στις 17.50 μετέβη στο κτήριο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο κρατούμενος είχε συλληφθεί στις 23 Σεπτεμβρίου από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης με ποινική κατηγορία και σε βάρος του είχε εκδοθεί φυλακιστήριο προσωρινης κράτησης για Σωφρονιστικό Κατάστημα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κλήθηκε Ιατροδικαστής και διενεργούνται οι προβλεπόμενες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, κινείται όμως και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.