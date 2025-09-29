Εν ώρα υπηρεσίας η αστυνομική βία στην Ξάνθη

Τα κίνητρα του αστυνομικού ήταν ρατσιστικά και ξενοφοβικά • Ο αστυνομικός οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα

Θα οδηγηθεί σήμερα στις 12 στον εισαγγελέα ο τραμπούκος αστυνομικός που συνελήφθη το Σάββατο για την άγρια βία που άσκησε σε 40χρονο πολίτη στην Ξάνθη. Κατηγορείται για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης. Τα κίνητρα του αστυνομικού ήταν ρατσιστικά και ξενοφοβικά.

Ειδικότερα, ο αστυνομικός ήταν εκτός υπηρεσίας, όταν άσκησε βία στον έναν 40χρονο, του πέρασε χειροπέδες, τον έβαλε στο πόρτ μπαγάζ και τον εγκατέλειψε στον επαρχιακό δρόμο του Σελέρου της Ξάνθης.

Ο 40χρονος είναι ομογενής, μένει στη Γερμανία και πάσχει από προβλήματα υγείας. Χθες, κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αστυνομικού.

Σε αντίθεση με τις αρχικές πληροφορίες, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου ανέφερε πως ο αστυνομικός ήταν εν ώρα υπηρεσίας κατά τη βίαιη επίθεση.

«Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση, συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία από τη στιγμή που ένας πολίτης μας κατήγγειλε πως τον κράτησε παράνομα κάποιος αστυνομικός. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, κατά τον χρόνο ο οποίος αναφέρεται από τον πολίτη ότι συνέβη το περιστατικό, βρισκόταν σε υπηρεσία ο ένστολος», σημείωσε στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ο αστυνομικός αρνείται τις κατηγορίες.