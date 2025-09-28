Μετωπική δύο οχημάτων στον Λαγκαδά, τέσσερις τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων, το μεσημέρι στον δρόμο από το Κολχικό προς τον Σοχό, στην περιοχή του Λαγκαδά.

Όπως έγινε γνωστό, οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου ενώ η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την τροχαία.

Στο σημείο έφτασε κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να ενεργήσει.

