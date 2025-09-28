Στο ΑΤ Φαιστού οι δύο φερόμενοι δράστες της αιματηρής επίθεσης στη Μεσαρά Ηρακλείου

Εμφανίστηκαν στο ΑΤ Φαιστού, αφότου παρήλθε το αυτόφωρο, οι δύο φερόμενοι δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε δύο νεαρούς στα Καπαριανά της Μεσαράς Ηρακλείου, το απόγευμα της Πέμπτης.
Οι δύο φερόμενοι δράστες είναι πατέρας και γιος και οι αρχές τους αναζητούσαν τις προηγούμενες ώρες. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξαν στους αστυνομικούς πως δέχθηκαν πρώτοι επίθεση από τα θύματα. Η αιματηρή επίθεση σχετίζεται, σύμφωνα με τις αρχές, με κτηματικές διαφορές των δύο οικογενειών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, ο 29χρονος που τραυματίστηκε κατά τη συμπλοκή πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ο 32χρονος αδελφός του παραμένει στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείο Ηρακλείου. Αν και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, φέρει σοβαρά τραύματα στα χέρια.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας