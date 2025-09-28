Στο ΑΤ Φαιστού οι δύο φερόμενοι δράστες της αιματηρής επίθεσης στη Μεσαρά Ηρακλείου

Εμφανίστηκαν στο ΑΤ Φαιστού, αφότου παρήλθε το αυτόφωρο, οι δύο φερόμενοι δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε δύο νεαρούς στα Καπαριανά της Μεσαράς Ηρακλείου, το απόγευμα της Πέμπτης.

Οι δύο φερόμενοι δράστες είναι πατέρας και γιος και οι αρχές τους αναζητούσαν τις προηγούμενες ώρες. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξαν στους αστυνομικούς πως δέχθηκαν πρώτοι επίθεση από τα θύματα. Η αιματηρή επίθεση σχετίζεται, σύμφωνα με τις αρχές, με κτηματικές διαφορές των δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, ο 29χρονος που τραυματίστηκε κατά τη συμπλοκή πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ο 32χρονος αδελφός του παραμένει στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείο Ηρακλείου. Αν και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, φέρει σοβαρά τραύματα στα χέρια.