Τροχαίο με παράσυρση και σοβαρό τραυματισμό στη Θεσσαλονίκη

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής, 45χρονη γυναίκα χτυπήθηκε και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην οδό Μίκη Θεοδωράκη της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη, καθώς είναι πολυτραυματίας και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο οδηγός έδωσε κατάθεση στις αστυνομικές αρχές και σε εξέλιξη είναι η έρευνα για την αναζήτηση των αιτιών του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.