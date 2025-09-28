Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.9° 21.2°
3 BF
53%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
21.3° 19.2°
3 BF
57%
Πάτρα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
17.0° 16.0°
4 BF
86%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
43%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
93%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
94%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
89%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 23.8°
2 BF
53%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.9° 22.1°
3 BF
52%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
4 BF
53%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.7° 19.7°
2 BF
68%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
4 BF
94%
Λάρισα
Ψιχάλες
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
72%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.8° 17.8°
2 BF
88%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.0° 25.8°
4 BF
66%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.5° 19.8°
0 BF
59%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.5° 20.3°
3 BF
54%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.1° 18.1°
2 BF
83%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.1° 14.1°
1 BF
87%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, 2025
ΕΚΑΒ
φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI

Τροχαίο με παράσυρση και σοβαρό τραυματισμό στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn. gr
Νοσηλεύεται διασωληνωμένη, είναι πολυτραυματίας και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής, 45χρονη γυναίκα χτυπήθηκε και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην οδό Μίκη Θεοδωράκη της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη, καθώς είναι πολυτραυματίας και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 

Ο οδηγός έδωσε κατάθεση στις αστυνομικές αρχές και σε εξέλιξη είναι η έρευνα για την αναζήτηση των αιτιών του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. 

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τροχαίο με παράσυρση και σοβαρό τραυματισμό στη Θεσσαλονίκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual