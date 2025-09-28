Ποινή φυλάκισης για το άγριο περιστατικό έμφυλης βίας στην Αθηνών-Λαμίας

Δύο χρόνια χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή βία στον δράστη που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του.

Ένοχο για ενδοοικογενειακή βία έκρινε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον άνδρα που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την εγκατέλειψε γυμνή στο 133ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας το μεσημέρι της Πέμπτης.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, στον δράστη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή, χωρίς μετατροπή και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Ουσιαστικά, οδηγείται άμεσα στη φυλακή, με μοναδική αφαίρεση από την ποινή την ημέρα κράτησης πριν τη δίκη.

Η συγκεκριμένη απόφαση σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει την ποινή παραμένοντας ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση τυχόν έφεσης. Η ποινή εκτελείται άμεσα.

Σοκαριστικές οι καταθέσεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το άγριο περιστατικό ξεκίνησε από έντονο καβγά μέσα στο αυτοκίνητο, όπου εκτός από το ζευγάρι βρίσκονταν και οι ηλικιωμένοι γονείς του δράστη.

Ο 84χρονος πατέρας του δράστη κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο γιος του χτύπησε τη σύντροφό του στο πρόσωπο και στη συνέχεια την έγδυσε, επειδή του είχε κρύψει τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Έπειτα την κατέβασε στη μέση του δρόμου και τη χτυπούσε έντονα, ενώ οι γονείς του, φοβισμένοι και σε κατάσταση σοκ, απομακρύνθηκαν.

Την εικόνα του θύματος περιέγραψαν και διερχόμενοι οδηγοί, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως το «100», οδηγώντας στην επέμβαση της αστυνομίας.

Παρά τις μαρτυρίες, η γυναίκα ενώπιον του Δικαστηρίου ισχυρίστηκε ότι τα τραύματα στο πρόσωπο προήλθαν από χτύπημα στο ταμπλό, ενώ τα εγκαύματα στο σώμα της ήταν, όπως είπε, αποτέλεσμα εντριβών με οινόπνευμα. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε λογομαχία με τον σύντροφό της.

Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε από την πλευρά του ότι της έδωσε ένα χαστούκι, αρνούμενος τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ωστόσο, η κατάθεση του πατέρα του δράστη, σε συνδυασμό με την αναφορά του αστυνομικού, κρίθηκαν επαρκή για να καταδικαστεί.