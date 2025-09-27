Πήρε παραμάζωμα οκτώ οχήματα, αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ

Συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα 37χρονος οδηγός.

Σκηνές χάους τη νύχτα στις Συκιές της Θεσσαλονίκης, με έναν 37χρονο οδηγό να κινείται επικίνδυνα στην οδό Ούλοφ Πάλμε και να πέφτει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Ο οδηγός προκάλεσε υλικές ζημιές σε οκτώ οχήματα, ενώ, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για αλκοόλ.

Ο 37χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Οι αρχές διερευνούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό.