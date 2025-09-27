Αθήνα, 24°C
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
περιπολικό αστυνομία
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi

Πήρε παραμάζωμα οκτώ οχήματα, αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα 37χρονος οδηγός.

Σκηνές χάους τη νύχτα στις Συκιές της Θεσσαλονίκης, με έναν 37χρονο οδηγό να κινείται επικίνδυνα στην οδό Ούλοφ Πάλμε και να πέφτει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Ο οδηγός προκάλεσε υλικές ζημιές σε οκτώ οχήματα, ενώ, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για αλκοόλ.

Ο 37χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Οι αρχές διερευνούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό.

