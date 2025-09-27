Αυτοκίνητο έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος και πήρε φωτιά [βίντεο]

Απίστευτο περιστατικό τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Θεσσαλονίκη με ένα αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες έπειτα από τροχαίο.

Ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει σε βιτρίνα καταστήματος. Ο οδηγός έκανε όπισθεν για να μπορέσει να βγει από το όχημα, όμως αυτό πήρε φωτιά με τον ίδιο να γλιτώνει την τελευταία στιγμή.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς, με τον οδηγό να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ελαφρά τραύματα.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.