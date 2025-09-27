Τέσσερις τραυματίες μετά από συμπλοκή δεκάδων ατόμων έξω από κρητικό γλέντι

Άγριο ξύλο για οπαδικούς λόγους στη Μεταμόρφωση. Τρεις μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ.

Μεγάλη ένταση και ξύλο για οπαδικούς λόγους σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Μεταμόρφωση σε χώρο όπου πραγματοποιούνταν κρητικό γλέντι.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ στο επεισόδιο συμμετείχαν δεκάδες άτομα, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Τρεις μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η συμπλοκή δεν σχετίζεται με το κρητικό γλέντι, αλλά σημειώθηκε, μάλλον για οπαδικούς λόγους.