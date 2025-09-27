Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.6° 22.3°
4 BF
49%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.4° 20.8°
2 BF
48%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
24°C
27.0° 23.8°
4 BF
49%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
64%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
4 BF
37%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
1 BF
73%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
2 BF
59%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
24°C
24.3° 24.3°
1 BF
66%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.8°
5 BF
60%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 22.7°
3 BF
51%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
6 BF
60%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.7°
3 BF
64%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
53%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
43%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.7° 20.6°
2 BF
78%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.8° 26.6°
4 BF
66%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 22.8°
4 BF
40%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.6° 21.3°
4 BF
44%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.4° 20.8°
4 BF
55%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.2° 15.2°
3 BF
91%
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
περιπολικό διάρρηξη
Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi

Τέσσερις τραυματίες μετά από συμπλοκή δεκάδων ατόμων έξω από κρητικό γλέντι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Άγριο ξύλο για οπαδικούς λόγους στη Μεταμόρφωση. Τρεις μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ. 

Μεγάλη ένταση και ξύλο για οπαδικούς λόγους σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Μεταμόρφωση σε χώρο όπου πραγματοποιούνταν κρητικό γλέντι.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ στο επεισόδιο συμμετείχαν δεκάδες άτομα, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Τρεις μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως η συμπλοκή δεν σχετίζεται με το κρητικό γλέντι, αλλά σημειώθηκε, μάλλον για οπαδικούς λόγους.

 

