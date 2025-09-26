Αναζητούνται πατέρας και γιος για την αιματηρή επίθεση σε αδέρφια στην Κρήτη

Σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου τα δύο αδέρφια, ηλικίας 32 και 29 ετών, που βρέθηκαν χθες μαχαιρωμένα στα Καπαριανά, στη Μεσαρά Ηρακλείου.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οποία επικαλείται τις καταθέσεις των δύο τραυματιών, οι δράστες φέρονται να είναι μέλη άλλης οικογένειας, πατέρας και γιος, οι οποίοι αναζητούνται.
Οι δύο οικογένειες που ζουν σε ορεινή περιοχή του Ψηλορείτη, έχουν εδώ και χρόνια αντιπαράθεση για κτηματικές διαφορές, οι οποίες φαίνεται ότι οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο, στην περιοχή της Μεσαράς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Ο 32χρονος έχει τραυματιστεί στον θώρακα, ενώ ο 29χρονος έχει τραύματα στα χέρια και φέρεται να είχε χάσει αρκετό αίμα. Τα δύο αδέρφια ενημέρωσαν συγγενικά τους πρόσωπα για το συμβάν και αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο, οι γιατροί εκεί έκριναν πως έπρεπε άμεσα να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
