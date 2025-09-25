Συνελήφθη κυβερνήτης ρυμουλκού

Στη σύλληψη ενός κυβερνήτη ρυμουλκού πλοίου, προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ισθμίων.Το ρυμουλκό ελλιμενιζόταν στη θαλάσσια περιοχή του λιμενίσκου Ποσειδωνίας, κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 48χρονος βρέθηκε υπό την επήρεια μέθης, μετά από αλκοολομέτρηση που του έγινε και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 233 Κ.Δ.Ν.Δ. (Μέθη εν υπηρεσία) και του άρθρου 46 του Ν. 5209/2025 (Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος).
Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Ισθμίων του Λιμεναρχείου Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
