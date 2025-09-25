Μακάβριο εύρημα: Έμβρυο μέσα σε βάζο σε σπίτι 77χρονου

Σοκ προκαλεί το εύρημα της ΕΛ.ΑΣ σε σπίτι 77χρονου, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
Η αστυνομία έκανε έρευνα στο διαμέρισμα για αρχαιοκαπηλία, όμως εντόπισε κι ένα βάζο, το οποίο περιείχε υγρό και ένα ανθρώπινο έμβρυο.
Ο ηλικιωμένος φέρεται να υποστήριξε πως το έμβρυο βρέθηκε στην κατοχή του μέσω ενός συγγενή του γιατρού, όπως οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν τους αστυνομικούς που έστειλαν το εύρημα για ιατροδικαστική εξέταση.
Στο σπίτι του, ακόμη, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και -1- φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 77χρονος είχε στο παρελθόν υποβάλει αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής 28 πιθανώς αρχαίων αντικειμένων, λαμβάνοντας σχετική άδεια για 12 από αυτά.
Του ζητήθηκε να παραδώσει τα υπόλοιπα 16, όμως, μετά την άρνησή του ανακλήθηκε η άδεια, όμως παρά την καταδίκη του συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.
