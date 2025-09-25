Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 27.2°
3 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
28.0° 25.4°
3 BF
55%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.0° 27.7°
2 BF
73%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
50%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
53%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.5° 25.5°
3 BF
46%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
29%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.5° 28.5°
2 BF
33%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 26.8°
3 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 24.3°
2 BF
53%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
3 BF
47%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.7° 24.7°
3 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
69%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
44%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.8° 26.7°
2 BF
43%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
27.8° 27.1°
5 BF
70%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.3°
2 BF
32%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
25.3° 23.3°
4 BF
66%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
4 BF
54%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
25.7° 25.7°
2 BF
47%
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Αστυνομία ΕΚΑΒ
φωτογραφία αρχείου | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη τα ξημερώματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. • Οι πρώτες πληροφορίες.

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τη 1 δύο άγνωστοί δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, πυροβόλησαν σε είσοδο πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Χαλκοκονδύλη.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τρεις οπές στην πρόσοψη του κτιρίου, ενώ από το σημείο περισυνέλλεξαν δύο κάλυκες, μία βολίδα και ένα φυσίγγιο.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη τα ξημερώματα

