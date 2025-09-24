Ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες του Blue Star Chios

Προσωρινά ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α' μηχανικός του «Blue Star Chios», ενώ διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση για το εργατικό δυστύχημα.

Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν ο πλοίαρχος και ο Α' μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου "Blue Star Chios", μέσα στο οποίο έχασε το πρωί της Τετάρτης, τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός, όταν εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή πόρτα που χωρίζει το γκαράζ από το μηχανοστάσιο.

Οι δυο ναυτικοί είχαν προσαχθεί το μεσημέρι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, με την κατηγορία της παράβασης του άρθρου 302 Π.Κ. της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Για το τραγικό εργατικό δυστύχημα παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.