Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 24χρονος που επιτέθηκε σε πολίτες και αστυνομικούς

Επεισόδιο άγριας βίας το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, όταν 24χρονος άνδρας τραυμάτισε πολίτες και αστυνομικούς.
Ειδικότερα, το απόγευμα της Δευτέρας, ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε σε άνδρα με γυάλινο μπουκάλι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι, και κλέβοντας του σημαντικό χρηματικό ποσό. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».
Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο δράστης επιτέθηκε εναντίον μιας γυναίκας στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη. Κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο προσπάθησε να την τραυματίσει.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι επενέβησαν για να αποτρέψουν την επίθεση. Ο 24χρονος αντιστάθηκε, δαγκώνοντας έναν αστυνομικό και κλωτσώντας έναν άλλον. Τελικώς, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο Α.Τ. Ομονοίας.
Ο δράστης έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης βαριών και σοβαρών σωματικών βλαβών και βίας κατά υπαλλήλων.
