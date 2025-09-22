Η ηλικιωμένη είχε να δώσει σημεία ζωής πέντε χρόνια: Μαρτυρίες για την υπόθεση της Βοιωτίας

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία • Τι ισχυρίζεται η 62χρονη που φέρεται να έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της.

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε σήμερα η 62χρονη γυναίκα που συνελήφθη στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας όταν αποκαλύφθηκε πως εδώ και δύο χρόνια έκρυβε τον θάνατο της μητέρας της για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.

Η φρικτή ιστορία αποκαλύφθηκε το Σάββατο, όταν αστυνομικοί μετά από καταγγελίες κατοίκων του χωριού, που δεν είχαν δει ίχνη της άτυχης γυναίκας εδώ και χρόνια, πήγαν στο σπίτι της οικογένειας και αναζήτησαν την υπερήλικη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου είπε ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο τοπικό τμήμα, με την αστυνομία να ξεκινά άμεσα την έρευνα. Αρχικά πήγαν στο σπίτι της γυναίκας η οποία φαίνεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η ηλικιωμένη μητέρα της, δεν βρισκόταν εκεί και τους ζήτησε να επανέλθουν τις επόμενες ημέρες, όπως και έγινε.

Όταν ξαναπήγαν, τους παρουσίασε άλλη γυναίκα. Συνεχίζοντας τις έρευνες εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Είχαν να τη δουν τουλάχιστον πέντε χρόνια

Αν και η κόρη ισχυρίζεται ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον πέντε χρόνια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η ίδια φαίνεται να έχει ισχυριστεί στην αστυνομία ότι είχε καταλήξει από παθολογικά αίτια πριν δύο χρόνια, κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η κατηγορούμενη παραδέχτηκε πως συνέχιζε να λαμβάνει τα επιδόματα της μητέρας της, ενώ ανέφερε ότι ένας άνδρας τη βοήθησε να θάψει τη μητέρα της στον στάβλο.

Τα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου είναι αν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν εγκληματική ενέργεια, αλλά και κατά πόσο είχε δοθεί η απαραίτητη βοήθεια στη γυναίκα αυτή, ώστε να μη φύγει από τη ζωή.

Την ίδια στιγμή ερευνάται το μέγεθος της οικονομικής ζημίας για το Δημόσιο.