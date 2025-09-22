Θεσσαλονίκη: 17χρονος έκλεψε μηχανή και τράκαρε με περιπολικό

Δεκαεπτάχρονος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο έπεσε πάνω σε περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό έγινε, χθες τα ξημερώματα, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ενώ στην κατοχή του ανήλικου, ο οποίος συνελήφθη, βρέθηκαν πέντε κλειδιά - πασπαρτού από διάφορα δίκυκλα.