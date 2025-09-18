Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου

Ακόμα ένας κρατούμενος που εντοπίζεται νεκρός • Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος τα μεσάνυχτα, στον χώρο της τουαλέτας των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας χρησιμοποίησε τη μπλούζα του για να βάλει τέλος στη ζωή του. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από συγκρατούμενό του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τους αστυνομικούς της υπηρεσίας.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί στις 16 Σεπτεμβρίου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απειλή, σωματική βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στη διάρκεια της κράτησής του είχε μεταφερθεί προληπτικά σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για εκτίμηση, όπου οι ιατροί έκριναν ότι δεν έχρηζε νοσηλείας. Οι αστυνομικοί είχαν αφαιρέσει όλα τα επικίνδυνα αντικείμενα, επιτρέποντάς του να φέρει μόνο τον απολύτως απαραίτητο ρουχισμό.