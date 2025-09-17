Υπήκοος Σομαλίας, το δεύτερο πτώμα που εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό

Tαυτοποιήθηκε και το δεύτερο πτώμα που είχε εντοπιστεί την περασμένη Δευτέρα στον Θερμαϊκό κόλπο, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για υπήκοο Σομαλίας, ηλικίας 24 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα είχε ανασυρθεί από τον Θερμαϊκό κι άλλο πτώμα που άνηκε σε 23χρονο ημεδαπό.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τα αίτια θανάτου των δύο αντρών.