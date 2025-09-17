Αθήνα, 30°C
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
κυβερνοασφάλεια
ID 148214040 © Pop Nukoonrat | Dreamstime.com

Παγίδευε ανήλικες μέσω Διαδικτύου και τις εκμεταλλευόταν με πορνογραφία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Χειροπέδες σε 25χρονο για εκμετάλλευση κοριτσιών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, συνέλαβαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, έναν 25χρονο ο οποίος κατηγορείται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν τα 15 έτη κατ' εξακολούθηση, εκδικητική πορνογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 25χρονος αποκτούσε επαφές με πλήθος ανήλικων κοριτσιών, ακόμα και κάτω των 15 ετών, μέσω δημοφιλών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τους αποσπούσε υλικό που αφορούσε την γενετήσια ελευθερία τους. Στη συνέχεια απειλούσε τα θύματά του ότι θα δημοσίευε το υλικό, αναγκάζοντάς τα να συνεχίσουν να του αποστέλλουν υλικό γενετήσιου περιεχομένου.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου μετά από καταγγελία της δράσης του 25χρονου, έδρασε άμεσα και μέσω των ηλεκτρονικών ιχνών (IP) των προφίλ του δράστη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ταυτοποίησε τον 25χρονο και αστυνομικοί τον συνέλαβαν στον σπίτι του.

Σε έρευνα εντός της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 3 κινητά τηλέφωνα όπου εντοπίστηκε πλήθος υλικού παιδικής πορνογραφίας,
  • αεροβόλο πιστόλι,
  • 2 μαχαίρια,
  • σιδερογροθιά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

