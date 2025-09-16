Τρύπες σε τζάμια του ΚΕΦΟΔΕ, οι αρχές εξετάζουν αν είναι από σφαίρες

Δύο τρύπες εντοπίστηκαν σε τζαμαρία της πρόσοψης του ΚΕΦΟΔΕ (Κέντρα Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης), υπηρεσίας που υπάγεται στην ΑΑΔΕ, στον Ταύρο. Οι αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για οπές, δηλαδή υλικές ζημιές από σφαίρες.
Ειδικότερα, στις 9:30 το πρωί, προϊστάμενος της συγκεκριμένης εφορίας ενημέρωσε την αστυνομία για τις υλικές ζημιές και αμέσως σήμανε συναγερμός.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., δεν εντοπίστηκαν ευρήματα (κάλυκες ή κάτι άλλο), αλλά οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα γραφεία της υπηρεσίας έκλεισαν κανονικά στις 19:30, χθες το απόγευμα, χωρίς κανείς να έχει αντιληφθεί το παραμικρό.
