Προκλητική αστυνομική επίσκεψη... «εξακρίβωσης» στον Πάνο Ρούτσι

Απίστευτο κι όμως αληθινό, τουλάχιστον για την πρωθυπουργία Κυριάκου Μητσοτάκη και την ηγεσία Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτη. Αστυνομικοί τη Δευτέρα φαίνονται σε δημοσιογραφικό βίντεο να πραγματοποίησαν μια... «επίσκεψη».γεμάτη νόημα στον Πάνο Ρουτσι, πατέρα του 22χρονου θύματος των Τεμπών Ντένις Ρούτσι, ο οποίος την ίδια μέρα νωρίτερα είχε ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας μπροστά στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη της Πλατείας Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας, απαιτώντας την αποδοχή του αιτήματός του για εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του, ένα αίτημα που οι αρμόδιες δικαστικές αρχές έχουν απορρίψει.
Παρότι η απεργία πείνας και δίψας του κ. Ρούτσι είχε δημοσιευτεί από το πρωί σε δεκάδες Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ήταν πασίγνωστη, οι αστυνομικοί ανέφεραν πως δεν ήξεραν τα στοιχεία του, και ζητούσαν να τους δείξει έγγραφα ταυτοπροσωπίας του, για λόγους εξακρίβωσης. Όταν ρωτήθηκαν γιατί, απάντησαν ότι η ενέργειά τους ήταν «εντολή άνωθεν». Όπως μετέδωσε ο αυτόπτης μάρτυρας και δημοσιογράφος του περιοδικού Jacobin Χρήστος Αβραμίδης «οι συγγενείς που βρίσκονται στο σημείο, σαν μια γροθιά στάθηκαν μπροστά στους αστυνομικούς και τους ανάγκασαν να φύγουν χωρίς να δουν ταυτότητα, και ζητώντας συγγνώμη». Δείτε το σχετικό βίντεο:
