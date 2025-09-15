Για κακούργημα διώκεται η 36χρονη που μαχαίρωσε οδηγό νταλίκας

Σε ανακριτή παραπέμφθηκε να απολογηθεί η 36χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο με θύμα 34χρονο, Τούρκο οδηγό φορτηγού, τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, ο αλλοδαπός οδηγός αφέθηκε ελεύθερος ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία διέταξε εισαγγελέας.
Σύμφωνα με την αστυνομική προανάκριση, η 36χρονη φέρεται να λήστεψε τον 34χρονο μέσα στο σταθμευμένο φορτηγό, αρπάζοντας τα χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο. Καθώς ο Τούρκος οδηγός αντέδρασε η 36χρονη προκειμένου να διατηρήσει τα κλοπιμαία τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην ωμοπλάτη.
Εις βάρος της γυναίκας ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων (πλημμελήματα), ενώ μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική της μεταχείριση παραμένει υπό κράτηση. Αντίθετα, για τον άντρα διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος, όπως παράνομη βία.
Από την προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει κάποιο ερωτικό κίνητρο, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι η γυναίκα κινούνταν στην περιοχή συνοδευόμενη από δύο αγνώστους, χωρίς όμως να έχει διαπιστωθεί εμπλοκή τους στο επεισόδιο.
