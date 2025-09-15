Σύλληψη δύο ανδρών στη Χίο για λαθρεμπόριο 12.500 κινητών τηλεφώνων

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή και άλλων ατόμων στο κύκλωμα

Στη σύλληψη δυο αλλοδαπών (υπήκοοι Τουρκίας) 62 και 72 χρονών προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας - Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από την ΕΥΠ, με την κατηγορία της παράβασης των διατάξεων του Ν.5222/25 «Περί λαθρεμπορίου (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)».

Σύμφωνα με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, σε έλεγχο που έγινε σε ιστιοφόρο σκάφος, σημαίας Τουρκίας, με επιβαίνοντες τους δυο συλληφθέντες, πριν τον απόπλου του από το λιμάνι της Χίου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4.000 κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά. Επίσης εντοπίστηκε ένα όχημα τύπου van, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 62χρονος και μέσα στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.500 κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών. Στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης δύο παραστατικά–φορτωτικές, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν αρίθμηση, δεν αναγραφόταν το μεταφορικό μέσο, ούτε τα ΑΦΜ αποστολέα και παραλήπτη.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν έφεραν τα νόμιμα παραστατικά αγοράς – αποδείξεις και για τα οποία οι συλληφθέντες δεν είχαν λάβει άδεια από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την εξαγωγή τους προς την Τουρκία. Οι συσκευές δεν έφεραν κουτί συσκευασίας ή παρελκόμενα, ενώ η εκτιμώμενη αξία πώλησης του συνόλου των κινητών ανέρχεται σε 695.000 ευρώ.

Επίσης κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, το ιστιοφόρο σκάφος, το όχημα τύπου van, ένα τάμπλετ και τα χρηματικά ποσά των 1.855 ευρώ και των 2.370 λιρών Τουρκίας. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή και άλλων ατόμων στο κύκλωμα.