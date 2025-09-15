Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.3° 24.5°
3 BF
58%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.0° 22.6°
1 BF
74%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
24°C
24.0° 24.0°
2 BF
63%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
72%
Βέροια
Αίθριος καιρός
25°C
24.8° 24.8°
1 BF
68%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
20.8° 20.8°
2 BF
62%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
0 BF
57%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.1° 25.8°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 22.7°
1 BF
62%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
6 BF
60%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.7° 23.7°
1 BF
73%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
83%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
24°C
24.5° 24.5°
2 BF
62%
Λαμία
Αίθριος καιρός
25°C
25.5° 24.0°
1 BF
61%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 25.8°
4 BF
76%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.0° 25.0°
3 BF
51%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.3° 21.3°
1 BF
68%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 23.1°
1 BF
90%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 21.3°
1 BF
69%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
lesvos
Lesvosnews.net

Καταγγελία για άγρια αστυνομική βία στη Μυτιλήνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn. gr
Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς παρέμεινε στα κρατητήρια και οι αστυνομικοί δεν τον μετέφεραν σε νοσοκομείο 

Καταγγελία για σοβαρό περιστατικό αστυνομικής βίας στη Λέσβο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το τοπικό Μέσο Lesvosnews. net

Σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία του αδελφού του φερόμενου θύματος, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μυτιλήνη σημειώθηκε διαπληκτισμός ανάμεσα σε αστυνομικούς και έναν άνδρα που βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης. 

Ο μεθυσμένος άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, όπου σύμφωνα με την καταγγελία ξυλοκοπήθηκε άγρια από πέντε αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στα χέρια και στο κεφάλι. Ωστόσο παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς, παρέμεινε στα κρατητήρια και οι αστυνομικοί δεν τον μετέφεραν σε νοσοκομείο. 

Το πρωί της Κυριακής, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Μυτιλήνης, όπου κατέρρευσε καθώς ήταν επί πολλές ώρες σοβαρά τραυματισμένος. Με εντολή των δικαστικών αρχών, διατάχθηκε άμεσα η εισαγωγή του στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, καθώς δεν ήταν σε θέση να δικαστεί. Σήμερα, νοσηλεύεται φρουρούμενος με ράμματα στο κεφάλι και σοβαρό κάταγμα στο χέρι, το οποίο αναμένεται να χειρουργηθεί άμεσα.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία αστυνομικής βίας, πρωτοφανές περιστατικό για την τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και αναστάτωση. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Καταγγελία για άγρια αστυνομική βία στη Μυτιλήνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual