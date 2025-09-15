Καταγγελία για άγρια αστυνομική βία στη Μυτιλήνη

Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς παρέμεινε στα κρατητήρια και οι αστυνομικοί δεν τον μετέφεραν σε νοσοκομείο

Καταγγελία για σοβαρό περιστατικό αστυνομικής βίας στη Λέσβο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το τοπικό Μέσο Lesvosnews. net.

Σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία του αδελφού του φερόμενου θύματος, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μυτιλήνη σημειώθηκε διαπληκτισμός ανάμεσα σε αστυνομικούς και έναν άνδρα που βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης.

Ο μεθυσμένος άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, όπου σύμφωνα με την καταγγελία ξυλοκοπήθηκε άγρια από πέντε αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στα χέρια και στο κεφάλι. Ωστόσο παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς, παρέμεινε στα κρατητήρια και οι αστυνομικοί δεν τον μετέφεραν σε νοσοκομείο.

Το πρωί της Κυριακής, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Μυτιλήνης, όπου κατέρρευσε καθώς ήταν επί πολλές ώρες σοβαρά τραυματισμένος. Με εντολή των δικαστικών αρχών, διατάχθηκε άμεσα η εισαγωγή του στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, καθώς δεν ήταν σε θέση να δικαστεί. Σήμερα, νοσηλεύεται φρουρούμενος με ράμματα στο κεφάλι και σοβαρό κάταγμα στο χέρι, το οποίο αναμένεται να χειρουργηθεί άμεσα.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία αστυνομικής βίας, πρωτοφανές περιστατικό για την τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και αναστάτωση.