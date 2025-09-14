Αθήνα, 28°C
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 30χρονο για ασέλγεια κατά 16χρονης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Τη γνώρισε σε εφαρμογή γνωριμιών, φέρεται να την κακοποίησε σεξουαλικά έναντι χρηματικού ποσού.

Μια ακόμη σοκαριστική υπόθεση έρχεται στο φως στη Θεσσαλονίκη, μετά από τη σύλληψη 30χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 16χρονης.

Σύμφωνα με το grtimes ο άνδρας συνελήφθη στην περιοχή της Τούμπας στις 12 Σεπτεμβρίου, καθώς φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη έναντι χρηματικού ποσού.

Η ιστοσελίδα αναφέρει πως η ανήλικη φέρεται να είχε παροτρυνθεί από ενήλικη γνωστή να ανοίξει λογαριασμό σε πλατφόρμα γνωριμιών από το καλοκαίρι του 2024. Εμφανιζόταν ως ενήλικη, πραγματοποιούσε ραντεβού σε διαμέρισμα που διατηρούσε η ενήλικη και της απέδιδε και μέρος της αμοιβής που εισέπραττε.

 

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 30χρονο για ασέλγεια κατά 16χρονης

