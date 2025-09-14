Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 30χρονο για ασέλγεια κατά 16χρονης

Μια ακόμη σοκαριστική υπόθεση έρχεται στο φως στη Θεσσαλονίκη, μετά από τη σύλληψη 30χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 16χρονης.
Σύμφωνα με το grtimes ο άνδρας συνελήφθη στην περιοχή της Τούμπας στις 12 Σεπτεμβρίου, καθώς φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη έναντι χρηματικού ποσού.
Η ιστοσελίδα αναφέρει πως η ανήλικη φέρεται να είχε παροτρυνθεί από ενήλικη γνωστή να ανοίξει λογαριασμό σε πλατφόρμα γνωριμιών από το καλοκαίρι του 2024. Εμφανιζόταν ως ενήλικη, πραγματοποιούσε ραντεβού σε διαμέρισμα που διατηρούσε η ενήλικη και της απέδιδε και μέρος της αμοιβής που εισέπραττε.
Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Οι έρευνες συνεχίζονται.
