Ελλάδα 2.0 και στο ΑΤ Παγκρατίου: Χωρίς ρεύμα εδώ και δύο μέρες, χάος στις υπηρεσίες

Εικόνες παράλυσης στο αστυνομικό τμήμα Παγκρατίου και στο τμήμα διαβατηρίων, με μεγάλη ταλαιπωρία για πολίτες και υπηρεσίες.

Σκηνικό διάλυσης αποκαλύπτεται από το βράδυ της Πέμπτης στο Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου και στο Τμήμα Διαβατηρίων, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε το ρεύμα με αποτέλεσμα να είναι εκτός λειτουργίας σημαντικές υπηρεσίες.

Η απίστευτη ταλαιπωρία για πολίτες και υπηρεσίες εντοπίζεται κυρίως σε τομείς που αφορούν τις ταυτότητας, αλλά και την έκδοση διαβατηρίων.

Η βλάβη προκλήθηκε από έργα αντικατάστασης πεζοδρομίου, ενώ, παρά το γεγονός πως, πλέον, έχει τοποθετηθεί γεννήτρια το χάος παραμένει και τα σοβαρά προβλήματα δεν αποφεύχθηκαν.

Ενδεικτικό της εικόνας χάους που επικράτησε είναι το γεγονός πως παρέλυσαν αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ δεν λειτουργούν ούτε τα τηλέφωνα. Αυτή η κατάρρευση είχε ως αποτέλεσμα πολίτες που είχαν κλείσει ραντεβού να μείνουν ξεκρέμαστοί, ενώ δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που έχασαν προγραμματισμένα ταξίδια, καθώς δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι από τη βλάβη έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση και καταστήματα και πολυκατοικίες στο ίδιο τετράγωνο.

Μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη οι πολίτες καλούνται να απευθύνονται στα γειτονικά ΑΤ ή στα κεντρικά της ΕΛ.ΑΣ.

Όλα αυτά στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος φαντασιώνεται... μπίζνες με ΑΙ, ενώ επικρατούν σκηνές απείρου κάλλους ακόμη και μέσα σε αστυνομικά τμήματα.