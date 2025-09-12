Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.0° 26.7°
2 BF
60%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
26°C
27.0° 25.4°
1 BF
57%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.0°
1 BF
71%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
3 BF
69%
Βέροια
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
49%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
40%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
23°C
22.8° 22.8°
1 BF
60%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
24°C
26.1° 23.8°
2 BF
60%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.2° 26.5°
2 BF
57%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
3 BF
50%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.7° 23.7°
1 BF
83%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
78%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
0 BF
41%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
26.7° 26.6°
0 BF
66%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 28.2°
3 BF
69%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.5°
0 BF
47%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.3° 22.3°
2 BF
83%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
24°C
23.6° 23.6°
1 BF
83%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
53%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
περιπολικό διάρρηξη
Πατροκτονία στην Αμφιλοχία | Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi

Προφυλακιστέος ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας στο Γκύζη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε τη Παρασκευή ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο της καθαριότητας στην περιοχή του Γκύζη, μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Υπνεθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο 59χρονος προσέγγισε το απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, και πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με δίκυκλο.

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ο 59χρονος ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο της επίθεσης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα στην οικία του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο με 4 φυσίγγια, ένα πιστόλι, τρία μαχαίρια, δύο σιδερογροθιές, 14 φυσίγγια και δύο κουκούλες (full face).

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Προφυλακιστέος ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας στο Γκύζη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual