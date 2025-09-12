Προφυλακιστέος ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας στο Γκύζη

Σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε τη Παρασκευή ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο της καθαριότητας στην περιοχή του Γκύζη, μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Υπνεθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο 59χρονος προσέγγισε το απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, και πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με δίκυκλο.

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ο 59χρονος ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο της επίθεσης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα στην οικία του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο με 4 φυσίγγια, ένα πιστόλι, τρία μαχαίρια, δύο σιδερογροθιές, 14 φυσίγγια και δύο κουκούλες (full face).