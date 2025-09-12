Στο Αυτόφωρο ο διευθυντής του Ιπποκράτειου για παχυλό «φακελάκι»

Στο Αυτόφωρο οδηγείται σήμερα ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του «Ιπποκράτειου», κατηγορούμενος για δωροληψία μετά τη σύλληψή του με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία συζύγου ασθενούς, η οποία υποστήριξε ότι ο γιατρός της ζήτησε χρήματα για να επιβλέψει την πορεία του άνδρα της.
Σύμφωνα με την ίδια, ο γιατρός αρχικά αναφέρθηκε σε ποσά της τάξης των 5.000 ευρώ, ενώ στη δική της περίπτωση κατέληξε να ζητήσει 3.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε πριν συλληφθεί.
Μετά τη σύλληψη, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. φέρονται να απευθύνθηκαν και άλλα άτομα, τα οποία δήλωσαν ότι είχαν αντίστοιχες εμπειρίες στο παρελθόν.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του συγκεκριμένου γιατρού απασχολεί τη Δικαιοσύνη, καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για παρόμοια υπόθεση, με την εκδίκαση της έφεσης να παραμένει σε εκκρεμότητα.
