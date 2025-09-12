Διακινούσε κοκαΐνη, κάνναβη και ναρκωτικά χάπια – 4 συλλήψεις 

Κοκαΐνη, κάνναβη και ναρκωτικά χάπια κατηγορείται ότι κατείχε και διακινούσε 48χρονος, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.
Οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στα ίχνη του, όταν εντόπισαν σε αυτοκίνητο δύο άτομα που κατείχαν μικροποσότητα κάνναβης, την οποία φαίνεται πως είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον 48χρονο.
Ακολούθησαν έρευνες με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών σε δύο σπίτια κι ένα οικόπεδο, όπου εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες- και πιο συγκεκριμένα κοκαΐνη, βάρους σχεδόν 65 γραμμαρίων, κάνναβη, βάρους 935 γραμμαρίων, 110 χάπια, όπως επίσης δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν κάμερες ασφαλείας που είχαν τοποθετηθεί εξωτερικά οικίας, την οποία χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές.
Εκτός από τον 48χρονο συνελήφθη και μία 30χρονη, η οποία διέμενε μαζί του, καθώς και το ζευγάρι που προμηθεύτηκε τα ναρκωτικά.
