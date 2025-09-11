Εντοπίστηκαν ανθρώπινο κρανίο και οστά σε βράχο στο Ψυχικό

Μπροστά σε μια μακάβρια εικόνα βρέθηκε κάτοικος της περιοχής του Ψυχικού το απόγευμα της Τετάρτης, όταν εντόπισε ανθρώπινο κρανίο και οστά πάνω σε βράχο κοντά στον ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό.
Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και ξεκίνησαν οι έρευνες για το συγκεκριμένο εύρημα, ενώ εντός των επόμενων ωρών αναμένονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν ανήκει σε άνδρα ή γυναίκα.
Οι πρώτες πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι τα οστά είναι αρκετών δεκαετιών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας