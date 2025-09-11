Αθήνα, 33°C
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
φωτογραφία αρχείου | eurokinissi

Εντοπίστηκαν ανθρώπινο κρανίο και οστά σε βράχο στο Ψυχικό

Μακάβριο εύρημα κοντά στον ναό του Αγίου Δημητρίου. Τα πρώτα στοιχεία.

Μπροστά σε μια μακάβρια εικόνα βρέθηκε κάτοικος της περιοχής του Ψυχικού το απόγευμα της Τετάρτης, όταν εντόπισε ανθρώπινο κρανίο και οστά πάνω σε βράχο κοντά στον ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και ξεκίνησαν οι έρευνες για το συγκεκριμένο εύρημα, ενώ εντός των επόμενων ωρών αναμένονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν ανήκει σε άνδρα ή γυναίκα.

Οι πρώτες πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι τα οστά είναι αρκετών δεκαετιών. 

Εντοπίστηκαν ανθρώπινο κρανίο και οστά σε βράχο στο Ψυχικό

