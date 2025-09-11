Καταγγελία 25χρονης για βιασμό από τον πρώην σύζυγό της

Κατηγορούμενος για βιασμό βρίσκεται ένας άνδρας 31 ετών στην Πάτρα, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από καταγγελία της 25χρονης πρώην συζύγου του.

Σύμφωνα με την «Πελοπόννησο», η νεαρή κατήγγειλε ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας, κατά την επίσκεψή της στο σπίτι του άνδρα, εκείνος την εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις.

Η 25χρονη κατήγγειλε το περιστατικό την Τετάρτη, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες.