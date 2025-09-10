Καταδικάστηκε 19χρονος που απείλησε και άσκησε βία στην πρώην σύντροφό του

Φυλάκιση 13 μηνών με αναστολή ήταν η απόφαση του αυτόφωρου μονομελούς πλημμελειοδικείου Βόλου στον 19χρονο από το Βελεστίνο, ο οποίος κράτησε όμηρο και απειλούσε τη πρώην σύντροφό του, σε ένα ακόμη περιστατικό έμφυλης βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος συνάντησε τη 18χρονη πρώην σύντροφό του σε κοινή παρέα, το βράδυ της Κυριακής. Στο σπίτι του 19χρονου, ο καταδικασμένος την απείλησε με κουζινομάχαιρο, εγκλωβίζοντας την ώστε να μην μπορεί να διαφύγει. Επικράτησε ένταση και οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία, φοβούμενοι πως η κατάσταση μπορεί να λάβει πολύ δυσάρεστες προεκτάσεις.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος απειλούσε την κοπέλα με μαχαίρι, δεν την άφηνε να φύγει, της πήρε το κινητό τηλέφωνο, την έσπρωξε πάνω στην πόρτα και την απειλούσε πως αν τον χωρίσει θα της κάνει κακό.