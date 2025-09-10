Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
26°C
26.8° 23.8°
1 BF
58%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
24°C
25.0° 23.0°
0 BF
65%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
70%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
20.9° 20.9°
0 BF
78%
Βέροια
Αίθριος καιρός
24°C
23.7° 23.7°
1 BF
71%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
1 BF
64%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.9°
1 BF
67%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
22°C
23.8° 21.8°
1 BF
82%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 26.9°
2 BF
37%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
1 BF
32%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 27.1°
3 BF
64%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
23°C
24.8° 22.9°
0 BF
88%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.9°
1 BF
60%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 26.2°
1 BF
52%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.8°
3 BF
77%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 23.8°
2 BF
36%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 18.3°
1 BF
63%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
22.5° 22.5°
1 BF
89%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
24°C
23.5° 23.5°
0 BF
52%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
ενδοοικογενειακή βία
Dreamstime.com

Καταδικάστηκε 19χρονος που απείλησε και άσκησε βία στην πρώην σύντροφό του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Επιβλήθηκε ποινή 13 μηνών με αναστολή

Φυλάκιση 13 μηνών με αναστολή ήταν η απόφαση του αυτόφωρου μονομελούς πλημμελειοδικείου Βόλου στον 19χρονο από το Βελεστίνο, ο οποίος κράτησε όμηρο και απειλούσε τη πρώην σύντροφό του, σε ένα ακόμη περιστατικό έμφυλης βίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος συνάντησε τη 18χρονη πρώην σύντροφό του σε κοινή παρέα, το βράδυ της Κυριακής. Στο σπίτι του 19χρονου,  ο καταδικασμένος την απείλησε με κουζινομάχαιρο, εγκλωβίζοντας την ώστε να μην μπορεί να διαφύγει. Επικράτησε ένταση και οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία, φοβούμενοι πως η κατάσταση μπορεί να λάβει πολύ δυσάρεστες προεκτάσεις. 

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος απειλούσε την κοπέλα με μαχαίρι, δεν την άφηνε να φύγει, της πήρε το κινητό τηλέφωνο, την έσπρωξε πάνω στην πόρτα και την απειλούσε πως αν τον χωρίσει θα της κάνει κακό. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Καταδικάστηκε 19χρονος που απείλησε και άσκησε βία στην πρώην σύντροφό του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual