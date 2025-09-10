Στα πλοκάμια του κυκλώματος και στους κρυμμένους θησαυρούς του στρέφονται οι έρευνες

Αύριο απολογούνται στις δικαστικές αρχές της Κορίνθου οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας με επίκεντρο τη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Αστυνομικές πηγές τονίζουν στην «Εφ.Συν.» ότι όχι μόνο δεν αποκλείονται, αλλά θα ερευνηθούν πιθανές διασυνδέσεις του κυκλώματος στην Πελοπόννησο και σε όλη τη χώρα όπως και στο εξωτερικό. Μάλιστα περιγράφουν έναν αγώνα δρόμου για τη σύλληψη των μελών του κυκλώματος αφότου έφτασε η καταγγελία, καθώς η αγοραπωλησία των βυζαντινών κειμηλίων και η πιθανή φυγάδευσή τους στο εξωτερικό ήταν πλέον θέμα λίγων ημερών.

Αυτή τη στιγμή οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή κλιμακίων αρχαιολόγων εστιάζουν στο εάν οι 17 βυζαντινές εικόνες και τα 2 ευαγγέλια του 18ου αιώνα προέρχονται από άλλα μοναστήρια της ευρύτερης περιοχής ή της υπόλοιπης χώρας. Εξάλλου, δεν πείθουν τις Αρχές οι ισχυρισμοί του ηγούμενου Καλλίνικου, που τέθηκε σε αργία από τον μητροπολίτη Αιγιάλειας, ότι τα κειμήλια δεν προέρχονται από τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου ή άλλα μοναστήρια και ανήκουν στην προσωπική συλλογή του.

Οι αστυνομικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν εισαγγελική εντολή για να προχωρήσουν με τη συνδρομή αρχαιολόγων σε ανασκαφές σε περιοχές πλησίον της μονής καθώς ο ηγούμενος φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς που εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι αγοραστές ότι διαθέτει μπρούτζινο άγαλμα ύψους 1,80 έως 2 μέτρων το οποίο κοστολογούσε στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες θα επεκταθούν προς την κατεύθυνση του εντοπισμού άλλων κρυμμένων αρχαίων αντικειμένων και «θησαυρών» που πιθανώς να προέρχονται από παράνομες ανασκαφές, ωστόσο μένει να προσδιοριστούν και οι ακριβείς περιοχές των νέων ερευνών. Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Γιώργο Μπέσκο, οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν παράνομη αγοραπωλησία των κειμηλίων της μονής που φυλάσσονται σε μουσειακό χώρο, ωστόσο θα ακολουθήσει απογραφή.

Οι 6 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους ο ηγούμενος της μονής και ένας μοναχός που τέθηκαν σε αργία, διώκονται για κακουργηματικές κατηγορίες, όπως διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, αλλά και κατηγορίες όπως υπεξαίρεση και παράνομη εμπορία μνημείου.