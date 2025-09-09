Οδηγός φορτηγού παρέσυρε λιμενικό στη Ραφήνα

Στη σύλληψη ενός 60χρονου οδηγού φορτηγού, προχώρησαν στελέχη της λιμενικής αρχής Ραφήνας με την κατηγορία της παράβασης του άρθρου 314 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Σύμφωνα με το λιμενικό, το απόγευμα της Δευτέρας, κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης οχημάτων από ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο μετά τον κατάπλου του στο λιμάνι της Ραφήνας, ο 60χρονος, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία λιμενικού στην αριστερή πλευρά του οχήματός του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Ο τραυματίας λιμενικός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών για ιατρική περίθαλψη. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.