Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Λάρισας

Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, μέσα στο κελί του, ένας 45χρονος κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος περίπου στις 8 το πρωί, με τις συνθήκες του συμβάντος να διερευνώνται.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, η οποία και ανέλαβε την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.