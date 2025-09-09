Αθήνα, 31°C
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
filakes_1020
EUROKINISSI

Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Λάρισας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Ο 45χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο κελί του.

Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, μέσα στο κελί του, ένας 45χρονος κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος περίπου στις 8 το πρωί, με τις συνθήκες του συμβάντος να διερευνώνται.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, η οποία και ανέλαβε την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Λάρισας

